Симферополь, , 12:03 — REGNUM Центр Симферополя будет перекрыт для движения автотранспорта 3, 5 и 7 мая — в связи с проведением репетиции парада Победы, сообщили в администрации города.

Репетиция парада ко Дню Победы в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Движение будет ограничено по проспекту Кирова (на участке от пл. Амет-Хана Султана до пл. Куйбышева включительно), по улице Севастопольской (на участке от перекрестка ул. Севастопольской и ул. Козлова до пересечения ул. Севастопольской и пр. Кирова), по улице Турецкая (в районе пересечения с улицей Сергеева — Ценского) и по улице Пушкина (в районе пересечения с ул. Самокиша) 3 мая с 16:00 до 24:00 часов, 5 мая с 18:00 до 24:00 часов, 7 мая с 07:00 до 16:00.

На данных участках также будет запрещена парковка автотранспорта — власти предупреждают об эвакуации автомобилей.