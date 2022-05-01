Лондон, 1 мая, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Британский актёр Гари Олдман заявил, что планирует в скором времени завершить актёрскую карьеру. Об этом сообщило «Канобу».

Цитата из к/ф «Шпион, выйди вон». реж Томас Альфредсон. 2011. Франция, Великобритания, Германия Гари Олдман

По словам Олдмана, его уход на пенсию может случиться после окончания сериала «Медленные лошади», в котором он играет главу британской разведки Джексона Лэмба. «Я могу представить себя играющим Джексона в течение следующих нескольких лет. Совершенно точно. Для тех, кто любит книги и уже был фанатом Мика Херрона, он является культовым персонажем. Так что, если всё пройдёт удачно, то выход на пенсию уже на горизонте», — говорит артист.

ИА REGNUM напоминает, что «Медленные лошади» — шпионский телесериал, снятый для сервиса Apple TV Plus по одноимённому роману Мика Херрона. Премьера шоу состоялась 1 апреля 2022 года.