Ростов-на-Дону, , 12:00 — REGNUM В Ростовской области за сутки зарегистрировано 152 случая заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 153 пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 1 мая.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

Вновь носители коронавируса выявлены во всех 55 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольшее число заражений зарегистрировано в Ростове-на-Дону (37), Таганроге (семь), Батайске, Волгодонске, Новочеркасске, Шахтах и Неклиновском районе (по пять). 27% заразившихся — люди старше 66 лет, более 9% — дети.

Не справились с COVID-19 ещё три женщины в возрасте от 76 до 83 лет.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 373 092 случая заражения коронавирусом, выздоровели 360 706 человек. Жертвами COVID-19 стали 10 879 пациентов.