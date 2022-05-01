Москва, 1 мая, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Сотрудники Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» получили патент на проект робототехническую установку, предназначенного для добычи воды из грунта на Луне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Поверхность луны

Учёные «Курчатовского института» обратили внимание на то, что в существующих на сегодняшний день проектах луноходов не предусмотрена возможность получения воды из замерзших кусков льда в реголите (лунном грунте). При этом ведутся разработки проектов обитаемых лунных станций, которым потребуются источники воды.

Масса разработанного для добычи воды лунохода составит 1,4 тонны. Комплекс длиной до 4 метров и шириной до 2 метров будет оснащён накопителем энергии, системой управления, контейнером для сбора грунта. Планируется, что воды будет добываться из содержащего лёд грунта методом испарения.

Расчёты учёных показывают, что для обеспечения водой обитаемой лунной станции потребуется от 3 до 10 подобных луноходов. Также добываемая на Луне вода сможет использоваться для дозаправки ракет.