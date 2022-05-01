Чита, 1 мая, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В Забайкальском крае 1 мая произвёл жёсткую посадку вертолёт Ми-8 с экипажем из трех человек и 12 пожарными на борту. Как сообщает минздрав региона, погиб один спасатель, ещё пятеро человек пострадали.

Amic.ru Ми-8

Предварительно сообщается, что после приземления судно загорелось.

Напомним, на днях власти Забайкалья известили о намерении усилить контроль за соблюдением противопожарных правил перед сезоном отдыха на природе.

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