Воронеж, 1 мая, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Воронежской области в ковид-стационары попали ещё 29 пациентов с COVID-19, данные за сутки опубликованы 1 мая на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 30 апреля, сообщалось о 41 госпитализированном воронежце.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки в регионе подтверждено 235 новых случаев заражения коронавирусом, что на один случай меньше, чем сутками ранее. Выписали с выздоровлением после ковида ещё 237 человек, скончался один пациент.

С начала пандемии в Воронежской области официальное подтверждение получили 380 578 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 369 304 человека, 8 231 пациент скончался.