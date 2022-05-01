Лос-Анджелес, США, , 11:52 — REGNUM Экранное время американской актрисы Эмбер Хёрд значительно уменьшили в предстоящем фильме «Аквамен 2». Об этом 1 мая сообщает TMZ, ссылаясь на киножурналистку Грейс Рэндольф.

Джеймс Момоа и Эмбер Херд Цитата из к/ф «Аквамен». Реж. Джеймс Ван. 2018. США

По словам Рэндольф, суммарно Хёрд появляется на экране лишь 10 минут. Причина такого решения создателей фильма не раскрывается, однако пользователи Сети связывают его со скандалом вокруг суда с актёром Джонни Деппом.

Ранее в Сети появилась петиция, в которой поклонники Деппа требуют отстранить Эмбер Хёрд от участия в фильме «Аквамен 2». Обращение к создателям картины подписали уже более 2 млн человек.

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