Лос-Анджелес, США, 1 мая, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Экранное время американской актрисы Эмбер Хёрд значительно уменьшили в предстоящем фильме «Аквамен 2». Об этом 1 мая сообщает TMZ, ссылаясь на киножурналистку Грейс Рэндольф.

Цитата из к/ф «Аквамен». Реж. Джеймс Ван. 2018. США Джеймс Момоа и Эмбер Херд

По словам Рэндольф, суммарно Хёрд появляется на экране лишь 10 минут. Причина такого решения создателей фильма не раскрывается, однако пользователи Сети связывают его со скандалом вокруг суда с актёром Джонни Деппом.

Ранее в Сети появилась петиция, в которой поклонники Деппа требуют отстранить Эмбер Хёрд от участия в фильме «Аквамен 2». Обращение к создателям картины подписали уже более 2 млн человек.