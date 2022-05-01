Ещё 49 жителей Калмыкии вылечились после COVID-19
Элиста, 1 мая, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки выявили 20 носителей коронавируса, выздоровели 49 ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном минздраве 1 мая.
Yanao.ru
Лабораторные исследования на COVID-19
В двух ковид-центрах Калмыкии лечение получают 49 пациентов, из них два человека остаются в тяжёлом состоянии.
За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 51 174 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 50 066 пациентов. Скончались 840 человек.