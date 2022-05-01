Элиста, 1 мая, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки выявили 20 носителей коронавируса, выздоровели 49 ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном минздраве 1 мая.

Yanao.ru Лабораторные исследования на COVID-19

В двух ковид-центрах Калмыкии лечение получают 49 пациентов, из них два человека остаются в тяжёлом состоянии.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 51 174 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 50 066 пациентов. Скончались 840 человек.