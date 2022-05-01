Мариуполь, ДНР, , 11:48 — REGNUM С территорий металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, где заблокированы остатки украинских националистов, вышло две группы гражданских лиц. Об этом 1 мая сообщает Минобороны России.

Вид на металлургический комбинат «Азовсталь» Никита Третьяков © ИА REGNUM

«30 апреля в результате установления режима тишины и открытия гуманитарного коридора, с близлежащих к территории металлургического комбината «Азовсталь» жилых домов вышло две группы гражданских лиц», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что днем 30 апреля с территории комбината вышли 25 местных жителей, а после наступления темного времени суток с «Азовстали» вышел еще 21 человек, которых направили в Безыменное.

Кроме того, отмечается, что всем гражданским лицам был предоставлен ночлег, питание и предложена необходимая медицинская помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мотопробег в поддержку специальной военной операции Вооруженных Сил РФ на Украине состоялся 30 апреля в Твери.