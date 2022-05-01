Красноярск, 1 мая, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки зарегистрировано три летальных случая от COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса стали 10 780 человек. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 351 741 пациент, в том числе 215 за сутки.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования в регионе к 1 мая достигло 364 113. За сутки выявлено 84 новых носителя, 20 из которых потребовалась госпитализация в ковидные стационары.