Краснодар, , 11:47 — REGNUM В ковид-стационары Краснодарского края за сутки доставлены 79 пациентов, данные 1 мая опубликованы на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 30 апреля, сообщалось о 91 госпитализированном жителе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки в Краснодарском крае подтверждено 236 новых случаев заражения коронавирусом, это на 71 случай больше, чем накануне.

Как уточнили в региональном оперштабе, в Краснодаре выявили 89 новых заболевших COVID-19, в Ейском районе — 18, в Сочи — 14, в Новороссийске - 10.

С начала пандемии в Краснодарском крае подтверждено 258 452 случая заражения коронавирусом, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 4547. Выписали 246 098 человек, скончались 10 856 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19.

В коронавирусных стационарах остаются 818 пациентов, в тяжелом состоянии на ИВЛ 34 жителя, на ЭКМО — один.