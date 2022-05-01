1 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что проект закона о ленд-лизе для Украины был внесён в Конгресс США примерно за месяц до начала спецоперации России.

Оксана Переможенко, , 12:59 — REGNUM Проект закона о ленд-лизе для Украины был внесён в Конгресс США примерно за месяц до начала спецоперации России. Об этом сообщает ruposters. ru со ссылкой на открытые данные.

Украина Шилов © ИА REGNUM

По информации, имеющейся на сайте Конгресса, законопроект по программе ленд-лиза принят за месяц до начала российской спецоперации — 19 января 2022 года.

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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Радио Стыдоба», а также телеграм-канала бывшего депутата украинского парламента Олега Царева.

«Как неудобно-то получилось», — иронизирует Константин.

«Да уж», — добавила Алена.

«И почему я не удивлена…» — отреагировала Ирина С.

«[Американцы] готовились, толкали Украину на обострение с Россией. США долго и тщательно подводили… [украинцев] на заклание. Путин — провидец, упредил их замыслы…» — добавила Валентина С.

«Кто бы сомневался… [американцы] всегда такие, они же это и затеяли всё. Это же фарс прямо, клоуна (Владимира Зеленского — О. П.) распиарили за счет сериала [«Слуга народа»] и в президенты продвинули, нацистскую идеологию внедрили, зная, как русские на фашизм реагируют, оружием накачивают. Пока Штаты не развалятся, все это будет продолжаться», — отметил Vitalii

Слуга народа Цитата из к/ф Слуга народа. Реж. Алексей Кирющенко. 2015. Украина

«Уже понятно, что… [американцы] заранее готовились. Уроды», — добавила Гюлюш.

«Так подготовка к наступлению нациков на восток в январе уже шла полным ходом…» — написал Василий К.

«Интересно, чем… [украинцы] расплачиваться будут?» — поинтересовался Eldenizo.

«Жизнью. Уже расплачиваются. А женщины с детьми — на плантации клубники в Польшу и домработницами…» — ответила ему (Eldenizo) Оксана.

«Что и требовалось доказать. Готовили Украину к нападению на Россию. Толкали её к войне», — пишет Ksenia K.

«[Американцы] готовились, потому что их в свое время приняла с распостертыми объятиями продажная киевская власть! Если бы она была другой, разумной… [боевых действий] бы на территории Украины не случилось. Так что ответственность за все происходящее фактически на 95% лежит на… власти Киева!..» — отметил «Ищи лучшего человека среди тех, кого осуждает мир».

«Да, друзья. Ну что, вставай, страна огромная?» — пишет Лиза К.

«И что, думаете, «западные партнёры» прям так покраснели, смущёно спрятали глазки? Да ни фига», — прокомментировал Ник@Z.

«Всё-таки РФ опередила и нанесла упреждающий удар. И это важно, так как НАТО готовило Украину к войне и накачивало её оружием. Немного промедления — и бомбили бы нас», — добавил Вячеслав

Солдаты НАТО NATO North Atlantic Treaty Organization

«Да кто бы сомневался?! Запад он и есть Запад. Всегда обман, враньё, предательство!» — написал Бочкарев.

«Только ещё одно доказательство того, что готовились они основательно… А вся вонища, что, мол, русские как посмели, что, мол, «агрессоры» т. д. — только от досады, что ВВП (Владимир Владимирович Путин — О. П.) их переиграл», — отметила Olga S.

«Вопрос в другом: кто платить будет и чем? Если сегодня висит вопрос, будет ли вообще в принципе существовать такая страна, как Украина? На сегодняшний день руководство этой недостраны уже подданные Англии. Если уже сегодня появляются карты будущего, где западная часть в составе Польши и Румынии, а восточная часть — Россия», — задался вопросом Ayrat.

«Конечно, не «именно поэтому» [началась СВО — О. П.]. А потому, что разведка хорошая. Вряд ли Путин руководствовался этим законопроектом, начиная спецоперацию. А этот законопроект о ленд-лизе — просто ещё одно подтверждение правоты Путина», — отреагировал «Д».

«Американцам кровь из носа нужен этот ленд-лиз, как во времена Второй мировой войны. Янки вновь решили вылезти из дерьма за счёт крови в Европе», — подытожил Саша Б.