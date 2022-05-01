Казань, 1 мая, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Татарии за последние сутки подтвердили 214 случаев заражения коронавирусом, накануне выявили 215 инфицированных. По информации общероссийского оперативного штаба на 1 мая, в республиканские больницы за минувший день доставили 40 человек.

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Всего в Татарии зарегистрировано 144 838 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 138 799 пациентов, скончались 1979 человек. За сутки выписали 222 пациента, умерли двое.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии по состоянию на 29 апреля для пациентов с коронавирусом было развернуто 580 коек.

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