Элиста, 1 мая, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Поздравляя земляков с праздником Весны и Труда, глава Калмыкии Бату Хасиков поблагодарил жителей республики за труд.

Первомай в Калининграде

«Первомай — это повод поблагодарить всех наших земляков, своим примером доказывающих, что в Калмыкии живут работящие, талантливые, ответственные, энергичные люди, преданные родной республике. Вызовы и перестройка экономики открывают для нас новые возможности. Инициатива, труд и сплоченность помогут нам преодолеть все трудности», — уверен глава Калмыкии.

«Желаю всем нам успехов в труде, здоровья и исполнения задуманного!» — написал руководитель региона

Особые слова благодарности и поддержки Хасиков выразил российским солдатам и офицерам, которые участвуют в специальной военной операции России на Украине.