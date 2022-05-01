Барнаул, , 11:46 — REGNUM Первые лица Алтайского края — губернатор Виктор Томенко и спикер Александр Романанко — по случаю Первомая обратились к жителям региона с поздравительной речью. В их обращении сказано:

В Первомай Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Первомай объединяет всех, кто любит свое дело, кто трудом славит Родину, кто вносит вклад в ее развитие. В этот день в Алтайском крае мы благодарим всех, кто честно трудится на благо родного региона.

Сегодня в условиях неблагоприятного воздействия внешнеэкономических факторов на наш регион возложена ответственная миссия продовольственного обеспечения страны. На государственном уровне решаются вопросы поддержки предприятий агропромышленного сектора, других отраслей экономики, малого бизнеса, социальной сферы, граждан. Предпринимаемые Правительством Российской Федерации, краевыми властями меры будут способствовать сохранению благосостояния, укреплению стабильности, появлению новых производств. Все мы настроены решительно продолжать курс развития нашего любимого Алтайского края.

Выражаем вам признательность за труд, верность любимому делу, сохранение лучших профессиональных традиций! Желаем бодрости, крепости духа, здоровья и хорошего настроения!».

Напомним, сегодня, 1 мая, во всем мире отмечают День солидарности трудящихся. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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