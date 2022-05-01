Боровск, Калужская область, , 11:54 — REGNUM В Боровском районе Калужской области в реке Протва обнаружено тело мужчины. Им оказался 55-летний житель Боровска, который пропал 4 марта 2022 года. Об этом 1 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Следственный комитет России Sledcom.ru

По предварительным данным, мужчина попал в реку, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Начата процессуальная проверка.

В настоящее время следователи выясняют подробные обстоятельства произошедшего.

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