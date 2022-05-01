Пенза, , 11:36 — REGNUM За минувшие сутки в Пензенской области подтвердили 114 случаев заражения коронавирусом, выписали 155 человек. В госпитали доставили 16 ковид-пациентов, сообщает 1 мая общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус

Всего в Пензенской области зарегистрировали 184 723 случая заражения коронавирусом. Выздоровели с начала пандемии 178 210 пациентов, скончались 5805 человек, из них семеро — за сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенскую область поставили 640 доз препарата «Эвушелд».

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