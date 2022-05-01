Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 1 мая 2022, 11:36 — REGNUM В ямальском городе Лабытнанги организована прокурорская проверка инцидента с избиением школьницами сверстницы с ДЦП. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Информация о вопиющем случае и видео с нападением подростков на девочку были опубликованы в социальных сетях.
«Незамедлительно организована проверка, в ходе которой установлено, что в опубликованном материале запечатлены события, произошедшие 27.04.2022 в районе пер. Космонавтов в г. Лабытнанги», — говорится в сообщении прокуратуры ЯНАО.
Надзорное ведомство даст правовую оценку действиям должностных лиц школы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, а также исполнению обязанностей по воспитанию родителями агрессивных школьниц.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пострадавшая девочка получила лёгкие травмы.
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