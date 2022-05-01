Воронеж, , 11:35 — REGNUM Дошкольные учреждения Воронежа планируется перевести на профессиональную охрану, сообщили в пресс-службе администрации города по итогам заседания городской антитеррористической комиссии 30 апреля.

Детский сад Марина Каширская © ИА REGNUM

«Нам, наконец, удалось для городских школ уйти от многолетней практики сбора денег с родителей на охрану и начать обеспечивать ее за счет бюджета и силами охранных организаций. Сейчас эти решения постепенно принимаются для учреждений спорта и культуры. Мы действуем поэтапно, считаю, что в следующем году мы должны принять такое решение и для наших детских садов. Деньги потребуются немалые, но сделать это необходимо. Жду расчетов и предложений, которые мы будем учитывать при проработке бюджета города на 2023 год», — сказал на заседании глава города Вадим Кстенин.

По данным, которые были приведены на заседании, в городе проверили состояние защищённости 435 объектов. Во всех образовательных учреждениях установлена система видеонаблюдения, периметральное ограждение, системы наружного освещения, ведется оснащение ручными или стационарными металлодетекторами, везде на входных дверях установлены домофоны и кодовые замки.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах России прошли массовые проверки состояния безопасности детских садов после трагедии в Ульяновской области, где мужчина расстрелял воспитательницу и двоих детей.