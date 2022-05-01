Воронеж, 1 мая 2022, 11:35 — REGNUM Дошкольные учреждения Воронежа планируется перевести на профессиональную охрану, сообщили в пресс-службе администрации города по итогам заседания городской антитеррористической комиссии 30 апреля.
По данным, которые были приведены на заседании, в городе проверили состояние защищённости 435 объектов. Во всех образовательных учреждениях установлена система видеонаблюдения, периметральное ограждение, системы наружного освещения, ведется оснащение ручными или стационарными металлодетекторами, везде на входных дверях установлены домофоны и кодовые замки.
Как сообщало ИА REGNUM, в регионах России прошли массовые проверки состояния безопасности детских садов после трагедии в Ульяновской области, где мужчина расстрелял воспитательницу и двоих детей.