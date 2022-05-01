Саратов, , 11:32 — REGNUM В Саратовской области за последние сутки подтвердили 142 случая заражения коронавирусом, госпитализировали 24 пациента, выписали 162 человека. Об этом 1 мая сообщает региональный оперативный штаб.

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Всего зарегистрировано 249 098 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 241 106 человек.

На стационарном лечении находятся 497 пациентов, на амбулаторном — 1763.

От COVID-19 скончались в регионе 5944 человека, из них один — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области на коронавирусную инфекцию обследовали 3 634 480 человек.

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