Москва, 1 мая, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Исполнитель Егор Крид вышел в прямой эфир, чтобы рассказать поклонникам о недавнем скандале с его участием. Музыкант провёл трансляцию в ночь на 1 мая на платформе Twitch.

Igor Egor Егор Крид

По словам Крида, он выступал на дне рождения 18-летней девушки — за корпоратив ему заплатили 4 млн рублей. После того, как рэпер исполнил семь песен, к сцене подошла женщина, член семьи именинницы, и начала ругать артиста за непрофессионализм, используя нецензурную лексику. «За всю мою карьеру, за всю мою творческую жизнь никогда, ни разу не было такой ситуации», — признался Крид.

Основной претензией заказчиков стало то, что артист якобы не исполнил те песни, которые хотела именинница. По словам Крида, перед проведением корпоратива его менеджер предупредил, что за певцом остаётся право решать, какие треки он будет исполнять на корпоративе. Музыкант также отметил, что 7 песен из 13 запланированных совпали с тем списком, который предложила именинница, однако Криду «не дали» их исполнить.

Ранее в Сети появились ролики, на которых некая женщина критикует выступление Егора Крида, используя нецензурные выражения. По словам заказчиков, музыкант исполнил под фонограмму те песни, которые захотел, а не из ранее обговорённого трек-листа, после чего покинул праздник.