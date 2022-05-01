Горно-Алтайск, , 11:30 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки после COVID-19 выздоровели 75 пациентов. Всего коронавирус к настоящему времени победили 31 874 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Выявлено за сутки девять новых носителей. Диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Усть-Канского и Чемальского районов. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 34 147.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 660, в том числе 612 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 508, за весь период – 444 643», — добавили в оперштабе.