Москва, 1 мая, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев 1 мая поздравил жителей РФ с отмечаемым в этот день Праздником Весны и Труда и приближающимся Днем Победы.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

В своем телеграм-канале Медведев разместил видеозапись, на которой он подходит к доске и пишет на ней маркером: «С 1 мая и приближающимся Днём Победы!».

Также затем он нарисовал под этой надписью латинскую букву «Z», которая стала символом спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в столице Республики Алтай Горно-Алтайске 1 мая состоялось традиционное шествие трудовых коллективов.