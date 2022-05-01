Ростов-на-Дону, , 11:29 — REGNUM В Ростове-на-Дону капитально отремонтируют школу №104 имени Героя Советского Союза Андрея Шипулина. На эти цели выделено около 440 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Капитальный ремонт Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На конкурс было подано две заявки. К рассмотрению допускались только субъекты малого и среднего предпринимательства. Образовательное учреждение на бульваре Комарова отремонтирует местная компания.

Подрядчику предстоит заменить системы внутреннего водоотведения и наружного водоснабжения, электроснабжения и связи, вентиляции и кондиционирования. Также необходимо обновить теплосети, установить пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Территория школы будет огорожена, благоустроена и адаптирована для маломобильных групп населения.