Ростов-на-Дону, 1 мая, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону капитально отремонтируют школу №104 имени Героя Советского Союза Андрея Шипулина. На эти цели выделено около 440 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт

На конкурс было подано две заявки. К рассмотрению допускались только субъекты малого и среднего предпринимательства. Образовательное учреждение на бульваре Комарова отремонтирует местная компания.

Подрядчику предстоит заменить системы внутреннего водоотведения и наружного водоснабжения, электроснабжения и связи, вентиляции и кондиционирования. Также необходимо обновить теплосети, установить пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Территория школы будет огорожена, благоустроена и адаптирована для маломобильных групп населения.