Барселона, Испания, 1 мая, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Руководство каталонской «Барселоны» заинтересовано в подписании 31-летнего флангового атакующего защитника лондонского «Челси» и сборной Испании Маркоса Алонсо. Об этом 1 мая сообщило издание Fichajes.

Www.chelseafc.com Маркос Алонсо

По информации источника, Маркос Алонсо должен стать временно заменой 33-летнему Хорди Альбе, который может бесплатно покинуть «сине-гранатовых» после завершения сезона 2023/24.

В текущем сезоне Маркос Алонсо принял участие в 24-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Также защитник получил семь желтых карточки.

Маркос Алонсо выступает за «Челси» с 31 августа 2016 года после перехода из итальянской «Фиорентины» за 23 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость испанского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.