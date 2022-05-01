Воронеж, 1 мая, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Парк «Орлёнок» в Воронеже готовят к открытию — мероприятия запланированы на 20 мая, сообщили в управлении экологии администрации города.

Пресс-служба администрации Воронежа Входная группа парка «Орлёнок»

«В парке продолжаются работы по устранению дефектов. Часть работ, в основном, по плиточному покрытию, продолжится и в течение лета, а часть должны завершить к 20 мая. На этот день в парке запланированы первые массовые и торжественные мероприятия», — говорится в сообщении.

Первым мероприятием, которое примет обновлённый парк, станет фестиваль-конкурс «Воронежские духовые ассамблеи имени В. М. Халилова». 20 мая с 14:00 до 17:00 в парке «Орленок» состоится выступление городского образцового детского коллектива духового оркестра «Золотой эполет» и концерт Государственного Кремлевского оркестра. Также пройдет церемония возложения венков к братской могиле.

«Этот день и станет официальным открытием паркового сезона в «Орленке», — уточнили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, парк «Орлёнок» в центре Воронежа был закрыт на реконструкцию с лета 2019 года. Сроки открытия много раз переносились. В итоге для посетителей парк открыли в декабре 2021 года, торжественное открытие перенесли на более поздний срок. Добавим, что 1 мая в парке состоялся пробный пуск восстановленного фонтана.