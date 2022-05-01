Барнаул, 1 мая, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Туристический сезон в Алтайском крае стартовал сегодня, 1 мая при весьма жаркой погоде в регионе сейчас выше +27°C). Как сообщает пресс-служба правительства региона, порядка 15 тысяч человек приняли участие в празднике «Цветение маральника» на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь». В этом году церемония открытия посвящена 85-летию Алтайского края.

Светлана Шаповалова Алтайски край

«Пандемия отступает, мы рады провести большинство мероприятий массово. В этом году пройдет фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», мы отметим 90-летие Роберта Рождественского в Косихе, проведем фестиваль, посвященный Михаилу Евдокимову, «Земляки» и много других фестивалей. Каждый прибывший гость найдет для себя на Алтае что-то свое: природу, воздух, традиционные мед, сыр, медовуху, алтайские травяные чаи.

Каждый увезет отсюда частичку доброты, гостеприимства жителей края. Вас будет тянуть сюда снова и снова. Мы вам откроем наши исторические и географические красоты. Мы всегда будем рады вас видеть», — подчеркнул заместитель губернатора Денис Губин.

Традиционно в ходе праздника «Цветение маральника» акцент сделан на сельском и гастрономическом туризме. Выставки ремесленных изделий представили делегации районов Алтайского края — Алтайского, Смоленского, Змеиногорского, Заринского, Завьяловского и других территорий.

Туристов завлекают народными забавами, песнями, частушками, угощают настоящими алтайскими продуктами.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценке правительства Алтайского края, в 2022 году поток туристов, посетивших регион, должен достигнуть допандемийного уровня — около миллиона человек за лето.

Читайте также: Алтайский край готовится к наплыву туристов