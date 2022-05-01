Калуга, 1 мая, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки были госпитализированы 10 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 1 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 40 человек. Днём ранее, 30 апреля, в регионе было зарегистрирован 51 случай заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 103 152 человек, 99 588 человека выздоровели.

За минувшие сутки случаев смерти от осложнений, вызванных COVID-19, не зафиксировано. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 453 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.