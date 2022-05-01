Энергодар, Украина, , 11:25 — REGNUM У Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) нет никаких проблем с Запорожской АЭС, в противном случае оно бы об этом заявило. Об этом 1 мая рассказал журналистам глава администрации города Энергодар Андрей Шевчик, передает корреспондент ИА REGNUM.

Заседание МАГАТЭ IAEA Imagebank

Как отметил глава администрации Энергодар, заявления о якобы имеющихся у МАГАТЭ проблемах с Запорожской АЭС делаются не самим агентством и поэтому они являются спекуляциями на эту тему.

«Если были бы какие-то проблемы, то МАГАТЭ само бы выступило по данным фактам. Заявлений от МАГАТЭ нет по поводу нарушения безопасной эксплуатации блоков, значит идет все нормально», — заявил он.

Также Шевчик подчеркнул, что в этом случае нужно верить только официальным данным, каковые в этой сфере предоставляют МАГАТЭ и его представители.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации города Энергодар Андрей Шевчик рассказал, о том, как сегодня работает Запорожская АЭС, которая ранее была освобождена от киевских боевиков