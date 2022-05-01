Москва, 1 мая, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В российские медицинские учреждения за истекшие сутки госпитализированы 1442 пациента с новой коронавирусной инфекцией. 1 мая об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За истекшие сутки медики подтвердили 7047 новых случаев COVID-19. Выздоровели после перенесённого заболевания за сутки 8733 человека, умерли от последствий коронавирусной инфекции 147 человек. Днём ранее в федеральном штабе сообщали о 1442 госпитализациях и 157 смертях от COVID-19 за сутки.

В апреле 2022 года в России наблюдалось плавное снижение скорости распространения COVID-19. В начале месяца суточный прирост новых случаев составлял около 20 тысяч, к концу апреля этот показатель снизился до 7 тысяч.

Смертность от COVID-19 в России опустилась ниже отметки в 200 случаев в сутки 21 апреля 2022 года. Суточная смертность превышала этот уровень с осени 2020 года.