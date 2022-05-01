Пенза, 1 мая, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Пензенской области 2 мая ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. По информации регионального ГУ МЧС России, прогнозируется желтый уровень погодной опасности.

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В ночь на понедельник, 2 мая, на территории Пензенской области ожидаются заморозки в воздухе до —1 °С, на поверхности почвы до —5 °С. Осадки маловероятны. Днем потеплеет до +12…+14 градусов, без существенных осадков, ветер западный, умеренный.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии 2 и 3 мая местами могут пройти осадки в виде дождя, ночью со снегом, в ночные часы температура воздуха будет варьироваться от — 2 °С до 4 °С, в светлое время суток — от 1 до 16 °С.

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