Лондон, 1 мая, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно.

ФК «Арсенал»

«Я не думаю, что мы находимся в том положении, когда может покупать игроков такого же формата и стоимости, поэтому должны найти другие способы усиления. Кого мы будем покупать этим летом, будет зависеть от многих факторов: от того, сколько игроков вернулось из аренды, от наших обязательств перед ними, от нашего финансового положения, от требований клубов, когда мы захотим покупать или продавать игроков. Там много вопросов, ведь это футбол», — цитирует Артету издание Sky Sport.

На данный момент лондонский «Арсенал», одержав девятнадцать побед, потерпев одиннадцать поражений и набрав шестьдесят очков, занимает чистое четвертое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» был заинтересован в подписании нападающего «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Габриэля Жезуса.