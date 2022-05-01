Улан-Удэ, , 11:19 — REGNUM В Бурятии в День весны и труда стартовала посевная кампания. Об этом рассказал глава республики Алексей Цыденов в своём телеграмм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Посевная в Бурятии Цитата из видео в телеграмм-канале Алексея Цыденова

По его словам, праздник он отметил на поле, за рулём трактора с культиватором.

«Первая борозда! Началась посевная! Будет в Бурятии своё зерно! Мира всем», — отметил он.

Напомним, посевные площади в этом году в республике будут увеличены. По зерновым и кормовым культурам рост площадей составит 2−3%, по картофелю и овощам — на 7−10%.

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