Улан-Удэ, 1 мая, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В Бурятии в День весны и труда стартовала посевная кампания. Об этом рассказал глава республики Алексей Цыденов в своём телеграмм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео в телеграмм-канале Алексея Цыденова Посевная в Бурятии

По его словам, праздник он отметил на поле, за рулём трактора с культиватором.

«Первая борозда! Началась посевная! Будет в Бурятии своё зерно! Мира всем», — отметил он.

Напомним, посевные площади в этом году в республике будут увеличены. По зерновым и кормовым культурам рост площадей составит 2−3%, по картофелю и овощам — на 7−10%.