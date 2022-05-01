Симферополь, 1 мая, 2022, 11:18 — ИА Регнум. С праздником весны и труда поздравил жителей Крыма глава республики Сергей Аксёнов 1 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксёнов, глава Крыма

«Первомай объединяет нас вокруг высоких идеалов созидания, труда на благо Отечества и социальной справедливости, которые близки и понятны людям всех возрастов и национальностей. Именно эти идеалы были, есть и всегда будут основой развития нашей страны», — написал Аксёнов в своём телеграм-канале.

Глава региона отметил, что перед страной и народом стоят новые масштабные задачи.

«Каждый из вас на своем месте своим добросовестным трудом, своим талантом и стремлением принести пользу Родине, обществу, людям обеспечивает движение России вперед к новым победам. Работаем, братья и сестры!» — обратился Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Керчи отменили первомайскую демонстрацию в связи с угрозой террористической опасности.