Манчестер, Великобритания, , 11:16 — REGNUM Главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг, который после завершения сезона возглавит «Манчестер Юнайтед», определился с игроком, которого хочет видеть в составе «красных дьяволов» и вокруг которого будет строить игру команды.

По информации издание The Sun, тен Хаг планирует подписать 27-летнего центрального полузащитника «Саутгемптона» и сборной Англии Джеймса Уорд-Прауза, трансферная стоимость которого, согласно данным портала transfermarkt, составляет 32 миллиона евро.

В текущем сезоне Джеймс Уорд-Прауз принял участие в 33-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. За «святых» англичанин выступает всю карьеру, а контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.