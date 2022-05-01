Москва, , 11:16 — REGNUM Показ главных фильмов с участием народного артиста СССР Владимира Этуша пройдёт в московском «Иллюзионе» с 1 по 13 мая. Об этом сообщается на сайте кинотеатра.

Владимир Этуш Vakhtangov.ru

Показ фильмов приурочен к столетию со дня рождения актёра — Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года. Программу откроет экранизация сказки Шарля Перро «Ослиная шкура».

В последующие дни будут показаны фильмы «Дюма на Кавказе», «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил», «Старый знакомый», «Овод», «Время летних отпусков», «Председатель», «Миссия в Кабуле», «Тень», «Кавказская пленница», «Двенадцать стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию». Фильмы будут демонстрироваться с 35 мм плёнки из коллекции Госфильмофонда России.

«Владимир Этуш сыграл не так уж много ведущих ролей, однако каждое его появление на экране навечно остается в памяти», — отметили в «Иллюзионе».

Владимир Этуш был зачислен вольнослушателем на первый курс Театрального училища имени Б. В. Щукина в 1940 году. После начала Великой Отечественной войны Этуш добровольно ушёл на фронт. Был комиссован в 1943 году после тяжёлого ранения под Токмаком.

После войны Этуш окончил актёрский факультет Театрального училища им. Щукина и был принят в труппу Театра имени Е. Б. Вахтангова. Службу в театре актёр совмещал со съёмками в кино. Владимир Этуш умер в Москве 9 марта 2019 года.