Чита, , 11:14 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 1 мая 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 168 166 (+45 за минувшие сутки).

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Вместе с тем 164 967 пациентов (+51 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв составляет уже 2669 человек (0 за сутки).

В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 15 человек находится в тяжелом состоянии (-2 за сутки), трое (+1 за сутки) подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 336 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 333 жителей региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания.

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