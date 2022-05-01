Киев, , 11:12 — REGNUM О том, как сегодня работает Запорожская АЭС, которая ранее была освобождена от киевских боевиков, рассказал 1 мая журналистам глава администрации города Энергодар Андрей Шевчик, передает корреспондент ИА REGNUM.

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

Как отметил глава администрации Энергодар, на атомной станции всегда имеется определенный технологический процесс.

«На данный момент работает необходимое количество блоков, остальные блоки находятся в плановых ремонтах, некоторые блоки разгружены, потому что больших мощностей нет <…> топлива хватает», — заявил он.

Также Шевчик отметил, что, недавно срок работы энергоблоков Запорожской АЭС был продлен и теперь она может продолжать работать в течение не менее чем 25 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации города Энергодар Андрей Шевчик рассказал, что на данный момент Запорожская АЭС полностью обеспечивает электроэнергией территории, освобождённые Вооружёнными силами РФ в ходе спецоперации по денацификации Украины от киевских боевиков.