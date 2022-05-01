Донецк, , 11:11 — REGNUM ВСУ обстреляли Глубокую Балку и Горловку. Об этом 1 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe Images

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️08:20 — н.п. Новгородское — н.п. Глубокая Балка: выпущено 10 мин калибра 120 мм; ️09:50 — н.п. Новгородское — н.п. Глубокая Балка: выпущено 17 мин калибра 120 мм; ️10:40 — н.п. Новгородское — н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки ВСУ выпустили более 100 снарядов и мин по территории ДНР, в том числе из «Градов».

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