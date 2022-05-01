Горно-Алтайск, 1 мая, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В столице Республики Алтай Горно-Алтайске 1 мая состоялось традиционное шествие трудовых коллективов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

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В мероприятии приняли участие около 5 тыс. человек, представители 110 трудовых коллективов.

«В этом году организации и предприятия прошли по Коммунистическому проспекту, неся в руках шары в цвет российского флага как символ единства и сплоченности наших жителей, нашего народа», — добавили в мэрии.

Жителей с праздником весны и труда поздравил глава республики Олег Хорохордин.

«Дорогие жители Республики Алтай, спасибо за ваш труд, за то, как относитесь к тому делу, которым занимаетесь. Желаю мира, добра и успехов! Пусть этот праздник укрепит в сердцах веру в свои силы, пусть сбудутся все добрые надежды и мечты!» — отметил он.