Манчестер, Великобритания, , 11:09 — REGNUM «Манчестер Сити» достиг соглашения с главным тренером основной команды Пепом Гвардиолой о продлении контракта. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года. Об этом 1 мая сообщило издание The Sun.

Хосеп Гвардиола Thomas Rodenbücher

После 34 сыгранных матчей «Манчестер Сити», одержав 26 побед и набрав 83 очка, занимает первое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. 4 мая «горожане» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА сыграют с мадридским «Реалом». Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Пеп Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» 1 февраля 2016 года. Под руководством испанского специалиста «Манчестер Сити» трижды становился победителем внутреннего чемпионата в сезонах 2017/18, 2018/19 и 2020/21.