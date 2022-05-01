Воронеж, 1 мая, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Воронежцев с Первомаем поздравили губернатор Воронежской области Александр Гусев и председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов. Поздравление 1 мая опубликовано в телеграм-канале правительства региона.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Первомайское шествие в Воронеже — в этом году не состоялось

«Первомай всегда вызывает воодушевление, потому что пробуждается природа, а у многих есть несколько выходных дней, чтобы приятно провести их с близкими людьми и набраться сил для рабочих будней. Ведь труд — основа благополучной жизни человека», — говорится в тексте поздравления.

«Воронежцы прекрасно понимают это и стараются на совесть выполнять профессиональные обязанности — ради своих семей, региона и страны. Современные поколения берут пример со старших, благодаря труду и стойкости которых наша Родина смогла пережить даже самые сложные времена», — обратились руководители региона к жителям, выразив признательность за патриотизм и уважение интересов государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году в Воронежской области Первомай проходит без традиционной демонстрации — её отменяют уже третий год подряд.