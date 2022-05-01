Екатеринбург,
1 мая 2022, 11:31 — REGNUM В Екатеринбурге впервые за годы пандемии состоялись шествие и митинг, посвящённые Первомаю. Праздничные колонны объединили тысячи человек.
Участники традиционно прошли от Главпочтамта до площади 1905 года, где и состоялся митинг. Подробно — в фоторепортаже ИА REGNUM.
Первомайская Демонстрация в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Первомайская Демонстрация в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Первомайская Демонстрация в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Первомайская Демонстрация в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Первомайская Демонстрация в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Первомайская Демонстрация в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Первомайская Демонстрация в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Первомайская Демонстрация в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Первомайская Демонстрация в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Первомайская Демонстрация в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Первомайская Демонстрация в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Первомайская Демонстрация в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Первомайская Демонстрация в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Первомайская Демонстрация в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Первомайская Демонстрация в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Первомайская Демонстрация в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Первомайская Демонстрация в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Первомайская Демонстрация в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Первомайская Демонстрация в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Первомайская Демонстрация в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Первомайская Демонстрация в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM