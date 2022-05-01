Энергодар, Украина, 1 мая, 2022, 11:02 — ИА Регнум. На данный момент Запорожская АЭС полностью обеспечивает электроэнергией территории, освобождённые Вооружёнными силами РФ в ходе спецоперации по денацификации Украины от киевских боевиков. Об этом 1 мая рассказал журналистам глава администрации города Энергодар Андрей Шевчик, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Благодаря нашей атомной станции и городу, который помогает в ее работе, мы обеспечиваем электроэнергией полностью территорию, освобождённую от, я могу это теперь сказать прямо и открыто, освобождённую от киевской нацистской власти, по-другому я это назвать не могу», — заявил он.

Также Шевчик пояснил, что, когда простым людям было нечего есть и нечем лечиться, а украинские власти в ответ на это только говорили о необходимости подождать, это, по его словам, является неправильным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации города Энергодар Андрей Шевчик рассказал, что на сегодняшний день на Запорожской АЭС, ранее освобождённой Вооружёнными силами РФ от киевских боевиков, спокойная ситуация — работники получают зарплату и полностью соблюдаются правила радиационной безопасности.