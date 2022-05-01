Барнаул, 1 мая, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где в майские праздники сложилась чрезвычайно жаркая (выше +27 °C) и сухая погода, возникло несколько существенных природных пожаров. По данным территориального ГУ МЧС РФ на 1 мая, произошло возгорание травы в районе садоводства «Коксохимик» (Заринск), была угроза распространения на дачный посёлок. На месте работало порядка 11 единиц техники. Распространение огня прекращено, угроза снята.

ФБУ «Авиалесоохрана» Пожар

В райцентре Поспелиха по ул. Леонова произошло возгорание построек. Горели неэксплуатируемые строения, огнём повреждена стена и крыша жилого дома. Угроза распространения усилиями пожарных снята. На месте работали восьми пожарных автоцистерн.

В Барнауле потушили возгорание садовых построек в садоводстве «Прогресс». Пожар ликвидирован силами семи пожарных расчётов. Объявлен ввод резерва личного состава и техники.

Пострадавших на пожарах нет.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории РФ рост возгораний в период майских праздников обычно увеличивается почти на 30%. Десятки российских регионов уже ввели противопожарный режим.

Читайте также: Майские праздники осложнили пожарную обстановку в России