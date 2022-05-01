Донецк, , 11:01 — REGNUM 28 человек самостоятельно вышли с прилегающих к заводу «Азовсталь» территорий. Об этом 1 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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«30 апреля с территории «Азовстали» эвакуированы люди двумя группами. По подтвержденным данным, среди 28 эвакуированных — женщины и мужчины пожилого возраста, дети (один из них 4-месячный)», — отмечается в сообщении.

16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от ВСУ, иностранных наемников и неонацистов из полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) зачищена вся территория Мариуполя. Остатки группировки заблокированы на комбинате «Азовсталь».