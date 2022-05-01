Ханты-Мансийск, , 10:58 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) автомобиль сбил на пешеходном переходе 13-летнего подростка. Об этом сообщает «Сургутинформ — ТВ».

Пешеходный переход

Дорожно-транспортное происшествие случилось днём 30 апреля на Пролетарском проспекте в Сургуте. Мальчик шёл по пешеходному переходу и его сбил автомобиль «Тойота». Ребёнок доставлен в травматологическую больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае трёхлетняя девочка попала под машину.

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